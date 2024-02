“Me duele no poderte ver”: ¿Peso Pluma presintió el fin de su relación con Nicki Nicole en su nueva canción?

En los versos de la canción se pueden encontrar varios fragmentos que parecerían reflejar la situación emocional que precedió a la ruptura. "Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato, pero te quiero aquí, cerquita de mí", "Dime, cómo el mal de amor se cura. Cupido me tiene en duda. Me duele no poderte ver (...) Baby, pa' mí tú ponte, mi cora se rompe. Si no te tengo aquí me vas a enloquecer. Te estoy llamando borracho pa' ver si te cacho (...) Dime que eres solo mía. Tú me ocasionas la armonía. Tú me dejas pensándote noche y día. Quiero que seas solo mía. Te necesito to' los días (...) No me cambies de actitud. Tú me pones en el mood. Lo hacemos a tu manera"; son algunas frases que han llevado a los usuarios y fanáticos de La Doble P a cuestionarse si el cantante veía venir el fin de su relación con la intérprete argentina.

Los involucrados en la controversial situación de esta semana no han comentado públicamente sobre esta interpretación de la canción, pero en el más reciente concierto de Nicki, la rapera de 23 años lloró frente al público guatemalteco, agradeció a sus fanáticos por el apoyo que han manifestado en estos duros momentos y algunos asistentes al show comentaron que la argentina dedicó las canciones Entre Nosotros y Britney señal a su exnovio, esta última tiene la frase "Tú me decías que por mí te morías, pero era otra a la que preferías" que llamó la atención de la audiencia.

