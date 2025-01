Majo Aguilar explica por qué se distanció de su familia: “Mi corazón tiene que hablar”

Majo Aguilar ha decidido romper el silencio sobre la relación con su familia cercana, Pepe y Ángela Aguilar, revelando públicamente que, desde hace varios años, no mantiene comunicación con ellos.

“Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad”, expresó Majo en el video de más de nueve minutos. “Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia; hace un par de años no tenemos una relación en la que nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela no sean importantes en mi vida”, aseguró la cantante, desmintiendo las especulaciones sobre un conflicto familiar.

A lo largo de su mensaje, Majo enfatizó que no está dispuesta a controlar las opiniones ajenas, pero sí a transmitir un mensaje de amor y respeto. “Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios”, señaló, haciendo un llamado a sus seguidores para que cesen los ataques hacia Ángela y Pepe Aguilar.