24 nov 2025 , 10:52

La leyenda del reggae, Jimmy Cliff, falleció a los 81 años

Entre los éxitos músicales de Cliff están You Can Get It If You Really Want, I Can See Clearly Now y Wonderful World, y Beautiful People.

   
    El cantante jamaicano Jimmy Cliff durante un concierto en 2015.( Marcial Guillén / EFE )
EFE y Redacción
El músicio jamaiquino Jimmy Cliff, conocido por ser una leyenda del reggae, murió a sus 81 años por complicaciones de una neumonía. El comunicado lo hizo la esposa del cantante, Latifa Chambers, mediante redes sociales.

Latifa también expresó un agradecimiento: “A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo ha sido su fuerza a lo largo de toda su carrera. Apreciaba mucho el cariño de cada uno de sus fans".

Varios músicos se hicieron presentes con esta noticia. El grupo de reggae UB40, señaló que Cliff fue "un ícono en la música y una superestrella original del reggae" y también lamentó su pérdida añadiendo “Que descanse en paz Jimmy, tu música vivirá por siempre”.

Rohan Marley, hijo de Bod Marley, expresó en su cuenta de Instagram que le daba "gracias a la vida por un gran hombre", a quien también lo consideró como su "hermano y leyenda". Ali Campbell, músico británico, expresó por X: "Estoy sumamente devastado al saber sobre la muerte del progenitor del reggae Jimmy Cliff".

Historia musical de Jimmy Cliff

Jimmy Cliff protagoniza la película The Harder They Come.
Jimmy Cliff protagoniza la película The Harder They Come. ( IMDb )

Su nombre de pila fue James Chambers, nacido en 1944 en Jamaica, fue uno de los pioneros y embajadores más influyentes del reggae. Firmó con Beverley’s de Kingston e Island Records, un sello jamaicano-británico que quiso que el mundo conociera su música.

Comenzó su carrera musical desde muy joven, grabando sus primeros sencillos en los años 60 y destacando rápidamente por su voz poderosa y su estilo lleno de energía. Su música combinaba ritmos jamaicanos con letras de contenido social y espiritual.

Su reconocimiento mundial llegó con la película The Harder They Come (1972), en la que Cliff no solo actuó como protagonista, sino que también interpretó varias canciones del álbum que acompaña la cinta. Temas como You Can Get It If You Really Want y Many Rivers to Cross se volvieron clásicos universales y consolidaron su legado.

