Los rumores relacionados a Shakira y Lewis Hamilton no se detienen, ¿y cómo hacerlo?, ambos personajes públicos emocionan a miles de fanáticos debido a sus amorosas coincidencias, pese a que la emoción de una posible relación entre las celebridades bajó los humos de varios semanas atrás. Ahora, todo parece volver a florecer cuando se piensa en el piloto de carreras y la cantante latina.

Hamilton también "da papaya" de las posibilidades y deseos en la mente de los seguidores de la pareja. En su aparición en el fan stage, se dirigió a su público y declaró: "Siento que quiero cantar una canción", debido a la felicidad del momento tras ser nombrado uno de los ganadores. Los gritos no hicieron falta y el chiste pasó a ser aclarado con genuina felicidad "No, no voy a cantar una canción...".