El británico de 26 años en el documental de Netflix, Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now, habló abiertamente de sobre su salud mental al revelar que sufre de ansiedad, síndrome del impostor y síndrome de Tourette. Este último no le permitió terminar su show, llevándolo a cancelar su gira para tomarse un retiro temporal en su carrera.

Capaldi perdió la voz en varias ocasiones mientras interpretaba su famoso tema Someone You Loved, mostrándose claramente afectado, pero los asistentes no lo dejaron solo y comenzaron a corear la canción, en especial en las partes que el joven no podía hacerlo.

Pese a las dificultades, el joven continuó con dos de sus éxitos y se disculpó con todos los fans con un mensaje en el que dio a entender que esa sería su última actuación en vivo por un tiempo, una especulación por la audiencia que días más tarde se convirtió en noticia confirmada por el artista al anunciar la cancelación de su gira Broken By Desire to be Heavenly Sent.

