Le preguntan a Sebastián Yatra si conoce "a una tal Aitana" y así fue su reacción

Como no podía ser de otra forma, este comentario de Motos ha provocado reacciones en Twitter donde hay un comentario unánime: la sonrisa que ha esbozado el cantante cuando el presentador le nombró a Aitana.

Tras este breve comentario sobre Aitana, Motos le preguntó si es competitivo y si se pica si David Bisbal le gana. "A mí no me da igual, sobre todo sabiendo que soy el mejor coach de los que están ahí. Me gusta competir pero no me considero competitivo en el sentido de que si pierdo tampoco me quedo de mal humor", ha comentado.