Sebastián Yatra enamorado de las islas Galápagos y el Ecuador: "Me quedo aquí una vida"

"Abajo donde el miedo no llega", escribió el cantante en una fotografía en Galápagos compartida en sus redes sociales.

"Abajo donde el miedo no llega", escribió el cantante en una fotografía en Galápagos compartida en sus redes sociales. ( )

No es la primera vez que el cantante colombiano Sebastián Yatra dice estar encantando con el turismo del país . En su pasada visita a la ciudad de Cuenca el artista confabuló su amor por la nación en medio de redes sociales.

El colombiano fue invitado por la organización Leaders For Change Summit liderado por 8th Gear Entertainment, un estudio de cine y TV, así también como la ONG Charles Darwin Foundation.

Actores de 'House of The Dragon' y de 'Vikingos Valhalla' están en Galápagos

En la visita también participa el actor de House of the Dragon y The Crown, Matt Smith, quien en su paso por el país se convirtió en tendencia en Twitter tras toparse con cientos de seguidores en Guayaquil.