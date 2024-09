Estudió literatura en la Universidad de Oxford, unos conocimientos que a buen seguro le sirvieron para componer sus temas una vez renunció a la vida militar.

Unos temas que, tras saltar a la fama a finales de los 60, habrían interpretado más de 450 artistas al cabo de una década, cuando ya había dado también el salto a la gran pantalla.

A Star Is Born llega a lo más hondo de Gaga y Cooper

Y es que Kristofferson no fue solamente cantautor, sino que también marcó una era en Hollywood, donde participó en más de 70 películas, entre las que figura ´Ha nacido una estrella´, de 1976, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand y le valió un Globo de Oro como mejor actor.

También participó en la saga 'Blade' y en una serie de importantes títulos, aunque realmente lo que marcó su vida fue la música.

A su haber se cuentan clásicos como Sunday Mornin Comin Down, Help Me Make it Through the Night, For the Good Times y Me and Bobby McGee.