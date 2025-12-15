Karol G sorprende a sus fans con un cambio de look extremo que se hizo ella misma en Hawái

Karol G sigue acaparando titulares en la antesala de las fiestas de fin de año, y esta vez, el foco se desvía de su música. Pese a la promoción de su reciente álbum, Tropicoqueta, la Bichota vuelve a ser el centro de atención por un gesto inesperado y sumamente personal que muchos asocian con el proceso de cerrar ciclos: se cortó el cabello ella misma durante sus vacaciones en Hawái. Lea: Estos son los artistas y canciones favoritas de los ecuatorianos según Spotify Wrapped 2025

Mechones del cabello de Karol G. ( )

Karol G en el espejo, con su nuevo corte. ( )

El corte, que deja su melena a la altura del cuello, marca un contraste notable con su voluminoso estilo anterior conocido como Tropicoqueta. La decisión de la artista es vista como un acto de autocuidado tras someter su cabello a constantes transformaciones y decoloraciones a lo largo de su carrera. Lea: ¿La Marilyn Monroe latina? Karol G deslumbra en sesión de fotos para Vogue Latinoamérica La intérprete de Mi ex tenía razón compartió el momento íntimo en sus historias de Instagram, donde mostró sus mechas sobre un lavamanos y escribió:

“Me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito”

Actualmente, la Bichota se encuentra vacacionando en Hawái. ( )

Karol G con su nuevo look. ( )