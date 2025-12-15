Karol G sorprende a sus fans con un cambio de look extremo que se hizo ella misma en Hawái

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/karol-g-tainy-unica-feid-rumores-separacion-CG10436884 target=_blank>Karol G</a> sigue acaparando titulares en la antesala de las fiestas de fin de año, y esta vez, <b>el foco se desvía de su música</b>. Pese a la promoción de su reciente álbum, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/premios-grammy-gala-categorias-sorpresas-LH10421280 target=_blank>Tropicoqueta</a>, la Bichota vuelve a<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/artistas-canciones-favoritas-ecuatorianos-spotify-wrapped-2025-HF10511042 target=_blank></a>