Música
15 dic 2025 , 13:48

Karol G sorprende a sus fans con un cambio de look extremo que se hizo ella misma en Hawái

La cantante compartió el momento en redes y explicó que se trata de una decisión de autocuidado durante sus vacaciones en Hawái.

   
    Karol G en las playas de Oahu. ( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Karol G sigue acaparando titulares en la antesala de las fiestas de fin de año, y esta vez, el foco se desvía de su música.

Pese a la promoción de su reciente álbum, Tropicoqueta, la Bichota vuelve a ser el centro de atención por un gesto inesperado y sumamente personal que muchos asocian con el proceso de cerrar ciclos: se cortó el cabello ella misma durante sus vacaciones en Hawái.

  • Mechones del cabello de Karol G.
    Mechones del cabello de Karol G. ( Captura de Pantalla )
  • Karol G en el espejo, con su nuevo corte.
    Karol G en el espejo, con su nuevo corte. ( Captura de Pantalla )

El corte, que deja su melena a la altura del cuello, marca un contraste notable con su voluminoso estilo anterior conocido como Tropicoqueta.

La decisión de la artista es vista como un acto de autocuidado tras someter su cabello a constantes transformaciones y decoloraciones a lo largo de su carrera.

La intérprete de Mi ex tenía razón compartió el momento íntimo en sus historias de Instagram, donde mostró sus mechas sobre un lavamanos y escribió:

Quote

“Me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien sanito”

  • Actualmente, la Bichota se encuentra vacacionando en Hawái.
    Actualmente, la Bichota se encuentra vacacionando en Hawái. ( Captura de Pantalla )
  • Karol G con su nuevo look.
    Karol G con su nuevo look. ( Captura de Pantalla )

Karol G aprovechó las playas de Oahu para disfrutar de una pausa con su círculo íntimo, en un periodo de desconexión del trabajo que llega tras el lanzamiento de su documental La PremiEre y su sencillo ¡Única!.

Si bien el look más corto y relajado fue aplaudido por sus fans como un "cierre de ciclos", su decisión de vacacionar únicamente con familiares y amigos cercanos sirvió para avivar los rumores sobre una supuesta ruptura con el cantante Feid.

