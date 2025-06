¿Justin Bieber lanza dardos contra Hailey? El canadiense dice estar cansado de relaciones transaccionales

Aunque no mencionó nombres , muchos interpretaron el mensaje como una posible referencia a su vida conyugal o a su entorno profesional.

Más allá del tema amoroso, Bieber compartió otras publicaciones donde dejó ver su frustración frente a las exigencias sociales y laborales.

En una de sus historias escribió: “Así me siento después de que la gente me dice que hay más trabajo por hacer después de que ya he dado todo lo que tengo.” Y en otra, criticó el discurso meritocrático con una observación directa: