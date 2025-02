El tribunal resolvió sobreseer a los tres acusados "en orden al hecho que se calificó como constitutivo del delito de homicidio culposo , por el que fueron indagados, dejando expresa constancia de que la formación de esta causa no afecta el bueno nombre y honor de que hubieran gozado ", según indica el fallo, recogido por el portal Infobae.

La autopsia reveló que la muerte de Payne se produjo por politraumatismos y una hemorragia interna y externa, producto de la caída que sufrió desde el balcón de la habitación del tercer piso del hotel CasaSur en el barrio porteño de Palermo.

Los análisis descartaron lesiones autolesivas o la intervención física de terceras personas y concluyeron que el ex integrante del grupo One Direction no llegó a protegerse en la caída, por lo que se infirió que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia.