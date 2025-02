El juez encargado del caso de Daddy Yankee y Mireddys González da un revés al equipo legal del reguetonero

Esta decisión judicial se enmarca en el pleito legal que mantienen las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris Inc ., propiedad del intérprete, y en el que está involucrada su familia. Aunque se desconocen los motivos exactos de la decisión del juez, esta orden supone un revés para la estrategia legal de Daddy Yankee en este caso.

"La deposición no es parte de los acuerdos bajo los cuales se dictó la Sentencia. Dicha deposición se estipula con miras a buscar alternativas, en caso de que la información provista en la carta gerencial no fuera suficiente o resultara confusa o no creíble, lo que podría ocasionar una transición desordenada", explicó el juez.