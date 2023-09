Joe Jonas y Sophie Turner estarían a punto de divorciarse, informa medio internacional

Luego de casi cuatro años de matrimonio, el cantante estadounidense Joe Jonas y la actriz y modelo británica Sophie Turner estarían en proceso de divorcio, según reportó el portal TMZ.

Jonas estaría a punto de presentar la solicitud de divorcio ante las autoridades de Los Ángeles, Estados Unidos, luego de haber consultado a al menos dos abogados.

La misma fuente mencionada por TMZ señala que la pareja estaría atravesando "problemas serios" desde hace seis meses. Asimismo el artista ya no estaría usando su anillo de bodas.

Durante los últimos tres meses, Jonas supuestamente ha estado cuidando a sus hijos pequeños "prácticamente todo el tiempo".

La información sobre el posible divorcio surge en medio de la gira de conciertos que Joe y sus hermanos, Nick y Kevin, ofrecen por Norteamérica. 'The Tour: Five Albums. One Night', como se ha denominado al recorrido, se prolongará hasta junio de 2024, cuando los Jonas Brothers pisen ciudades europeas como Barcelona, París, Milán, Ámsterdam o Londres, así como las australianas Sídney, Brisbane y Melbourne, en las que tendrán actuaciones por primera vez en su carrera.