Posteriormente agregó: “Bueno, no cambiaría mi camino porque no me arrepiento (...) Lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis y desearía que alguien me hubiera dicho, uno, que era hermosa, porque no lo creía. Y dos, desearía que alguien me hubiera dicho que, si te sientas con el dolor, se pasa”, declaró la estadounidense con respecto al episodio vivido, mismo del que se inspiró en su carrera musical.

Demi Lovato tuvo un infarto y tres derrames tras su sobredosis

En la actualidad, Lovato continúa con su carrera musical después de atravesar duros escenarios relacionados a las drogas, problemas alimenticios y mentales. Musicalmente, lanzó la versión de rock de Sorry Not Sorry junto al guitarrista de Guns N' Roses, Slash, misma que forma parte de su próximo ´álbum, REVAMPED, una recopilación de sus éxitos en nuevas versiones.