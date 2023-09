Joe Jonas y Sophie Turner figuraban como una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento estadounidense. E l cantante, reconocido por su papel en Disney Channel y su grupo musical junto a sus hermanos, los Jonas Brothers, pidió el divorcio a la actriz de Game of Thrones con la que compartió aproximadamente 4 años de relación.

El divorcio arriba en medio de la gira de conciertos que Joe y sus hermanos, Nick y Kevin, ofrecen por Norteamérica. 'The Tour: Five Albums. One Night', como se ha denominado al recorrido, se prolongará hasta junio de 2024, cuando los Jonas Brothers pisen ciudades europeas como Barcelona, París, Milán, Ámsterdam o Londres, así como las australianas Sídney, Brisbane y Melbourne, en las que tendrán actuaciones por primera vez en su carrera.