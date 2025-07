La icónica Jennifer López, conocida por éxitos como On The Floor y No me ames, ha vuelto al centro de la atención mediática gracias a su gira Up All Night: Live in 2025, que actualmente recorre varias ciudades de España.

Durante su presentación en Bilbao, la artista sorprendió al público con una confesión tan honesta como divertida sobre su vida amorosa.

Sus palabras, que muchos interpretaron como una posible indirecta a alguno de sus ex, no pasaron desapercibidas. ¿Qué fue lo que dijo exactamente?