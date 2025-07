Jennifer López convierte un accidente de vestuario en un momento icónico

Jennifer López vivió un momento inesperado pero memorable durante su concierto del viernes por la noche en Varsovia, Polonia, como parte de su gira Up All Night: Live in 2025. Mientras agradecía a sus fans, una falda brillante que llevaba puesta se desprendió repentinamente y cayó al suelo frente a miles de espectadores. Lejos de incomodarse, la cantante reaccionó con una gran sonrisa y siguió caminando por el escenario con naturalidad, levantando los brazos para celebrar el momento.

“¡Estoy aquí en ropa interior!”, bromeó entre risas, mientras un bailarín le devolvía la prenda. Minutos después, agregó con humor: “Estoy feliz de que reforzaran ese vestuario. Y también feliz de que llevaba ropa interior. Normalmente no uso”. Para cerrar la anécdota con estilo, Lopez arrojó la falda al público entre aplausos: “¡Quédensela, no la quiero de vuelta!”.