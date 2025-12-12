Música
12 dic 2025 , 11:14

Iron Maiden confirma concierto en Ecuador para 2026

La icónica banda británica confirma su presentación en el país, anticipando un concierto de gran escala como parte de su gira mundial 2026.

   
  • Iron Maiden confirma concierto en Ecuador para 2026
    Integrantes de Iron Maiden. ( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Los sueños de los aficionados al heavy metal en Ecuador se hacen realidad. La legendaria banda británica Iron Maiden ha confirmado su regreso al país para ofrecer un concierto masivo en Quito en 2026, como parte de su monumental gira global Run For Your Lives World Tour 2026.

Esta será la segunda presentación en la historia de la Doncella de Hierro en Ecuador, prometiendo un espectáculo cargado de luces, explosiones y la inconfundible energía de sus seis integrantes, liderados por el vocalista Bruce Dickinson.

Lea: Murió Paul Di'Anno, el primer cantante de Iron Maiden, a sus 66 años

Iron Maiden en la Mitad del Mundo.
Iron Maiden en la Mitad del Mundo. ( RRSS )

Fecha y precios de los boletos

Iron Maiden se presentará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito el próximo 14 de octubre de 2026.

Las entradas estarán a la venta a partir del 16 de diciembre a las 10 AM en el sitio web de Buen Plan (clic aquí), con una preventa exclusiva del Fan Club el mismo día.

Estos son los precios de las localidades:

  • Palco (Sanctuary): USD 185
  • Campo (de pie) (Fear of the Dark): USD 155
  • Tribuna (Piece of Mind): USD 125
  • Preferencia (Somewhere in Time): USD 99
  • Cancha (de pie) (The Number of the Beast): USD 65
  • Platea (General) (Infinity Dreams): USD 55

    • La organización especifica también que solo se permitirá la compra de máximo, ocho boletos por persona.

    La gira mundial conmemora el 50 aniversario de la banda y se centrará en un setlist especial que recorrerá sus álbumes clásicos más icónicos, como The Number of the Beast y Fear of the Dark.

    Te sugerimos: ¿Quién fue Jorge Martínez? Vocalista de Ilegales que marcó el rock hispano

    Temas
    Entretenimiento
    Música
    conciertos
    espectáculo
    rock
    metal
    Iron Maiden
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas