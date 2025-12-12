Iron Maiden confirma concierto en Ecuador para 2026

Los sueños de los aficionados al <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/cuanto-dinero-gano-ozzy-osbourne-musica-negocios-antes-de-morir-GY9818811 target=_blank>heavy metal</a> en Ecuador se hacen realidad. La legendaria banda británica <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cantante-iron-maiden-curado-cancer-lengua-OHEC108978 target=_blank>Iron Maiden</a> ha confirmado su regreso al país para ofrecer un concierto masivo en Quito en 2026,<i><b></b></i> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/murio-paul-di-anno-iron-maiden-66-anos-BM8187737 target=_blank></a>