Un acusado por la muerte de Liam Payne revela detalles sobre su relación con el ex One Direction

Braian Nahuel Paiz, uno de los tres imputados en relación con la muerte de Liam Payne, habló por primera vez sobre su relación con el ex integrante de One Direction y sobre los últimos momentos que compartieron antes de su trágica caída desde un balcón en un hotel de Buenos Aires, el pasado 16 de octubre.

En una entrevista exclusiva con un canal argentino, Paiz, un joven de 24 años que trabaja como camarero, negó las acusaciones que lo señalan como el proveedor de sustancias ilícitas para el cantante, pero admitió haber tenido encuentros con él, durante los cuales ambos consumieron drogas.

“Nos drogamos, pero es la realidad, pasó algo íntimo, fumé marihuana y él estaba con la cocaína”, confesó Paiz, quien sostuvo que conoció a Payne en un restaurante de Puerto Madero, donde él trabajaba.

Según su versión, el cantante se acercó a él, le pidió su contacto y comenzaron a intercambiar mensajes a través de Instagram. Paiz asegura que Payne ya estaba drogado cuando se conocieron y que, aunque en su segundo encuentro consumieron juntos, no fue él quien le suministró las drogas. “Él me buscó, pero yo no le di nada. Estaba drogado cuando llegó y no comió nada”, dijo Paiz.

