"Tik Tok me ha enseñado muchas cosas, cómo puede cambiar tu vida en tantos aspectos, y ha cambiado realmente la mía en estos años. Antes de Tik Tok me encantaba ver videos de otras personas haciendo contenido... hasta que a mediados del 2020 abrí mi propio canal de Youtube y fue genial. Llegó un momento en que Internet me enseñó muchas cosas... Estoy tan agradecido a Tik Tok por entrar en mi vida", dijo.

,"Gracias a ello he podido conectar con ustedes y la comunidad de mi padre. Ustedes me han visto crecer y convertirme en el joven que hoy soy, he aprendido tanto de esta experiencia... De toda esa gente amable y cariñosa, y también he aprendido de los mensajes de odio, he recibido muchos de ellos últimamente. Pero eso es normal, no soy el único que ha aprendido de ellos", expresó, triste y a la vez emocionado.