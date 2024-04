Lo recordamos en forma de loop , Shakira y Henry Cavill en una alfombra roja, ni siquiera están teóricamente juntos pero el actor se voltea a mirar para chequear dos veces si no se trata de su imaginación y realmente está viendo a la colombiana. El video del momentazo que nos regaló internet se hizo aún más viral después del escándalo de la separación con Piqué, aunque en realidad este estuviese editado.

Amor no hay, como muchos ya lo teníamos asegurado en nuestra cabeza, pero sí admiración. Ninguno de los dos tiene nada que envidiarse, cada una de las estrellas vibra con su propia luz en la industria del cine y la música, y pese a que solo fue parte de la imaginación de muchos, les agradecemos por regalarnos un viral momento que sirvió para más de un meme.

"Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí ", mencionó entre risas el Cavill al momento en que le preguntaron si se considera su fan: "Sí, claro, soy fan de Shakira, cuando estaba creciendo ella ya era una gran estrella de la música, en la radio sonaba , así que absolutamente".

En plena presentación en New York, años atrás las estrellas de varios ámbitos artísticos fueron invitados a la gala de The Man from U.N.C.L.E, como Alicia Vikander, Armie Hammer y por su puesto, Henry Cavill.

El momento de la reacción sucede cuando el intérprete de Superman estaba siendo entrevistado acerca de la película, y de otros temas comunes, cuando el actor se da cuenta que la cantante latina está supuestamente pasando por la alfombra roja.

Mientras el periodista continúa consultando, Cavill voltea por unos segundos hacia su izquierda, y regresa al frente con una expresión de asombro. Deja de lado las preguntas y se lo escucha decir: "¿Esa es Shakira...?", mientras no evita volver a voltear la mirada nuevamente.

No, Henry, esa no era Shakira, pero la frase fue suficiente para crear un momento viral en la red.

Invitamos darle play al video en la parte superior, para ser testigo de la “reacción” completa, que arranca en el minuto 1:02.