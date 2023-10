“Tú elegiste estar conmigo, nos gustamos, nos amamos, han pasado muchos años, el amor evoluciona, el gusto evoluciona y eso no tiene nada que ver con la química... Es una decisión...", dijo Rendón, y puso de ejemplo una particular situación.

Atracan la finca de Greeicy Rendón y Mike Bahía en Colombia, el final fue inesperado: "De película"

"Me voy de repente a España a hacer un programa de televisión y dejó de ver a Mike 6 meses, me voy con Kai, pero Mike se queda y mi partner en ese programa es un muchacho que me cae muy bien, una persona con la que siento mucha afinidad, mucha química y digo: ‘¡Hey!, si estuviera soltera podría pasar algo, pero no, tengo a alguien en mi vida’, y eso es natural”, explicó a sus fanáticos.