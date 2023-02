¿Evaluna embarazada de nuevo? Esto le dijo Camilo a su esposa en un video

Ambos rieron al unísono al escuchar el rápido verso que se convirtió en una posibilidad para los usuarios en redes sociales, y aún más para la pequeña familia. En la grabación, Camilo no deja de abrazar a Evaluna, sin embargo, no hablaron más sobre el tema en cámara.

La disputa en redes llegó a los oídos de la matriarca de los Montaner

Eso no fue lo único, también se refirió con respecto a que su hijo "del corazón que se casa con mi sobrina y ¿qué salieron a decir? ‘Que terrible se casaron entre primos’, no leyeron lo que expliqué y rápido conclusiones y por supuesto juicio”, declaró contundentemente en Instagram.

“Leo los comentarios que me dejan las personas que leen lo que escribo y me cuesta dar crédito a algunos de ellos y es que no ‘leen’, siguen derecho y dicen cualquier barbaridad. Impresionante para lo que usan la capacidad creativa, porque se montan unos cuentos que es difícil saber de dónde salen, pero peor aún, alguien lo lanza, otros se suman y le dan volumen haciendo una bola cada vez más grande”, escribió Marlene en su red social.

La mención se refiere a Cristóbal, un amigo de la familia que vivió con la familia Montaner desde los 10 años, por lo que lo adoptaron y se crio como un "hijo más", amigo de su hijo Ricky. El joven se enamoró de la hija del hermano de Marlene y posteriormente contrajo matrimonio con ella.



Camilo declara sobre la "crisis matrimonial" que atravesaría con Evaluna



“La gente no mide las consecuencias que puede tener lo que sale de sus bocas, repiten sin investigar, no se detienen a pensar, vomitan lo que tienen por dentro y se quedan frescos. Yo los leo y a los tóxicos los bloqueo y los borro, porque yo no invito a mi vida a nadie que no edifique así que chao con quién tiene ganas de dinamitar”, concluyó, esperando dando un punto final al odio hacia su familia.