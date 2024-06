Evaluna y Camilo lanzan picante comentario sobre la fertilidad en un popular programa español

Camilo agregó a su versión que fue una de las experiencias más traumáticas, dado que el cordón que se había soltado fue aquel que el artista colocó. El colombiano reveló que sintió mucha culpa y después de la caída ambos estuvieron un largo tiempo en lágrimas.

No solo eso, en el video contaron el significado del nombre de su segundo hijo y por qué razón lo escogieron. Amaranto, es una flor igual que un color y se encontraba alejada en el monte, no era cuidada, pero a pesar de eso, siempre florecía y no moría.

Evaluna aclaró que así como fue con su primer hijo, ella prefiere evitar los spoilers, por lo que hasta el día que Amaranto nazca conocerán el género del bebé.

