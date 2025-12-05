Música
05 dic 2025 , 14:52

Esto podría pasar con HBO Max tras la compra de Netflix

La adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix ha desatado una ola de incertidumbre sobre el futuro de la plataforma de streaming HBO Max.

   
  • Esto podría pasar con HBO Max tras la compra de Netflix
    La fusión de Netflix y Warner Bros. es una de las más grandes del entretenimiento actual. ( RRSS )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La noticia, que se venía rumoreando hace meses, se ha confirmado: Netflix absorberá a Warner Bros., incluyendo sus prestigiosos estudios de cine y televisión, y, por supuesto, todo el catálogo de HBO y HBO Max.

Si bien Netflix ha prometido "mantener las operaciones de Warner tal como están" y seguir estrenando películas en salas, la experiencia reciente de Hollywood, con las absorciones de Fox por Disney y MGM por Amazon, sugiere un camino de consolidación y posible desaparición de identidades originales.

Lea: Netflix sorprende al mercado con la adquisición de Warner Bros por más de USD 80 000 millones

Netflix compró a Warner Bros. por USD 82 mil millones.
Netflix compró a Warner Bros. por USD 82 mil millones. ( RRSS )

¿Se extinguirá HBO Max? El gran interrogante

El mayor signo de interrogación recae sobre HBO Max. Warner había invertido en un relanzamiento global de la plataforma, pero los expertos coinciden: es altamente improbable que Netflix, el líder mundial del streaming, mantenga dos plataformas competidoras operando simultáneamente.

Quote

"Hulu se integró a Disney+, y MGM+ fue absorbida por Prime Video. Lo mismo podría ocurrir con HBO Max, convertida en un sello interno dentro de Netflix," señalan analistas del sector.

La directiva de Netflix ha calificado la marca HBO como "muy importante", lo que sugiere que el nombre que durante décadas fue sinónimo de calidad televisiva (HBO) probablemente sobreviva como un prestigioso sello de contenido original dentro del ecosistema de Netflix.

Lea: Hermana de Pepe Tola, devastada tras ratificación de sentencia: "Hoy ganó la injusticia"

Sin embargo, la plataforma HBO Max dejaría de existir como servicio independiente, lo que implicaría que sus suscriptores se migren al gigante rojo.

El nuevo tesoro de Netflix: DC, Harry Potter y más

La motivación principal de Netflix no parece ser eliminar a un pequeño competidor (HBO Max representa solo el 1,3% del mercado estadounidense frente al 8% de Netflix), sino sumar contenido y franquicias icónicas.

Con esta compra, Netflix adquiere la propiedad de bibliotecas inigualables:

  • Series famosas: Game of Thrones, The Sopranos, The Big Bang Theory, etc.
  • Franquicias cinematográficas: Harry Potter, el vasto Universo DC, El Mago de Oz, Casablanca.
  • Clásicos animados, como Bugs Bunny y los Looney Tunes.

    • Aunque la transición no será automática debido a los obstáculos regulatorios, a largo plazo, la integración de este vastísimo catálogo se considera una transición lógica que consolidará a Netflix como la biblioteca de entretenimiento más grande del mundo.

    Lea: Daniel Radcliffe y Tom Felton, conocidos por sus personajes Harry Potter y Draco Malfoy, se reencontraron en Nueva York

    La nueva serie de Harry Potter pasaría a estar bajo control de Netflix.
    La nueva serie de Harry Potter pasaría a estar bajo control de Netflix. ( RRSS )

    Un punto clave de la operación es la separación de los canales de cable tradicionales de Warner. Antes de cerrar la fusión, Warner segregará sus activos de cable en una empresa separada (Discovery Global).

    Esto significa que marcas como CNN, Eurosport, TNT, Discovery Channel, y Discovery+ no formarán parte de Netflix. El futuro de estos canales, especialmente CNN —golpeado por la crisis de audiencia del cable—, es ahora incierto. Warner espera que sean adquiridos por algún otro fondo o estudio antes de que se conviertan en un lastre financiero.

    Lea: Samantha Grey se sincera con su hermano Giovannito: "Eres la prueba del amor de Dios en la Tierra"

    La operación, que tardará entre 12 y 18 meses en concretarse, aún debe superar rigurosas revisiones antimonopolio en EE. UU., Europa y Asia. Las fusiones de Warner en los últimos 15 años siempre han desembocado en reestructuraciones y despidos masivos, y Hollywood anticipa que esta no será la excepción.

    Temas
    Entretenimiento
    Televisión
    HBO Max
    Netflix
    streamer
    espectáculo
    Discovery
    Warner Bros.
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas