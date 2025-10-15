Música
15 oct 2025 , 15:14

Este es el precio de las entradas para el concierto de Natalia Lafourcade en Ecuador

Tras una década de ausencia en los escenarios ecuatorianos, la artista mexicana se presentará en la Mitad del Mundo en 2026.

   
  • Este es el precio de las entradas para el concierto de Natalia Lafourcade en Ecuador
    Natalia Lafourcade inició su Camionera Tour en abril de 2025. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Después de diez años, la espera ha terminado para los seguidores ecuatorianos de Natalia Lafourcade. La aclamada cantautora mexicana, una de las voces más influyentes y premiadas de Latinoamérica, ha confirmado su regreso a Quito con su aclamado Cancionera Tour.

La única cita en Ecuador está programada para el martes 2 de junio de 2026 a las 20:00, en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Lea: Natalia Lafourcade anuncia su primer embarazo en plena gira internacional: “Hay un bello ser dentro de mí”

La artista veracruzana, que ostenta 4 premios Grammy y 18 Latin Grammy, incluye a Quito en una gira internacional que ya ha arrasado con 13 presentaciones sold out en México y ha vendido más de 115 000 entradas en Norteamérica y Europa.

Quote

"Hoy mi deseo es compartir la intimidad que vivo con mis canciones en mi habitación, en mi casa, en mi universo personal o mi propia imaginación”, ha expresado la artista.

Venta de entradas y Precios

La venta general de entradas para el concierto de Natalia Lafourcade en Quito comenzará este jueves 16 de octubre a las 10h00. Los boletos estarán disponibles exclusivamente a través del sitio web de Ticketshow (clic aquí) con los siguientes precios:

  • Star Box: USD 150.
  • VIP: USD 120.
  • Platea: USD 80.
  • Preferencia: USD 60.
  • General: USD 40.

    • La gira 2026 de Natalia Lafourcade, que ya ha demostrado ser un éxito masivo en otros países, pasará por Bogotá, Lima, Santiago, Montevideo y Buenos Aires antes de arrivar a la capital ecuatoriana.

    Te sugerimos: Natalia Lafourcade es nombrada embajadora de la Música por la Paz

    Temas
    Entretenimiento
    Tendencias
    precios
    Música
    boletos
    famosos
    Música Latina
    conciertos
    espectáculo
    show
    cantantes
    Natalia Lafourcade
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas