Horas después del lanzamiento, se estrenó el videoclip de Papasito , uno de los sencillos más comentados del álbum . La producción llamó la atención no solo por su estética retro, sino también por la participación de un actor de Hollywood que interpreta al papasito del video: Danny Ramírez .

Ramírez, de ascendencia colombiana y mexicana, es conocido por su papel como Joaquín Torres, el nuevo Falcon, en The Falcon and the Winter Soldier (2021). Retomará ese personaje en Capitán América: un nuevo mundo (2025) y Avengers: Doomsday (2026), y fue parte del elenco de Top Gun: Maverick (2022).

Dirigido por Pedro Artola, el video de Papasito presenta a Karol G y Ramírez protagonizando una coreografía cargada de tensión romántica, evocando los galanes clásicos del cine y las telenovelas de América Latina, al igual que los de varios videos musicales como Lambada.