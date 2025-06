Esta es la canción que los fans quieren que Shakira cante en Los Ángeles

Shakira no necesita escándalos ni anuncios para convertirse en tendencia. A veces basta con que abra una cajita de preguntas en Instagram para que sus fanáticos hagan lo suyo. Esta vez, el furor tiene nombre: Men in This Town, una canción de su álbum She Wolf (2009) que, aunque no fue sencillo oficial, hoy resurge con fuerza gracias a una ola de peticiones que inunda las redes sociales. Lea: ¿Cómo logró Shakira mantenerse vigente y trascender generaciones?

¿Por qué piden Men in This Town?

Todo comenzó cuando la colombiana, que actualmente recorre los Estados Unidos con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, preguntó a sus seguidores qué canción les gustaría escuchar durante su espectáculo. La respuesta fue clara: muchos quieren que interprete Men in This Town en su concierto de Los Ángeles, programado para el 4 de agosto. La canción tiene una carga emocional especial, y no solo para sus fans más nostálgicos. Men in This Town —cuyo título se traduce como Hombres en esta ciudad— es una pieza cargada de ironía y desencanto. Lea: La verdad detrás del supuesto triángulo entre Alejandro Sanz, Candela Márquez y Shakira En ella, Shakira da voz a una mujer que, llegada desde un pueblo pequeño, busca amor en una gran ciudad, y se topa con la superficialidad, la indiferencia y el desencanto de la vida urbana de Los Ángeles.

Y si bien en su momento pasó relativamente desapercibida frente a otros éxitos del mismo disco como Lo Hecho Está Hecho o la icónica Loba, esta canción ha sido revalorizada por su letra mordaz y su contexto emocional, especialmente ahora que Shakira ha consolidado una narrativa de empoderamiento femenino en sus más recientes trabajos. Lea: Shakira arrasa con Las Mujeres Ya No Lloran Tour, la gira más exitosa del año y la más vendida, según Pollstar La gira Las Mujeres Ya No Lloran es en sí una declaración de fuerza interior, resiliencia y renacimiento personal, luego de etapas muy mediáticas en la vida de la artista, especialmente tras su separación del futbolista Gerard Piqué. En ese marco, Men in This Town encaja casi como un himno que anticipaba las decepciones afectivas que ella misma relataría años después en canciones como Monotonía o TQG.