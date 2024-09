En un esperado regreso a los escenarios, el rapero Eminem abrirá los MTV VMA's 2024

El rapero Eminem, una de las figuras más influyentes del género en las últimas décadas, será el encargado de inaugurar los MTV Video Music Awards 2024 el próximo miércoles 11 de septiembre en el UBS Arena de Long Island, Nueva York. Este será el primer regreso televisivo del artista desde el lanzamiento de su álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grâce) en julio de este año, marcando un hito significativo en su carrera.

Eminem, quien ya había abierto la ceremonia en 2010 con una actuación memorable de Not Afraid y Love the Way You Lie junto a Rihanna, vuelve a ser el centro de atención de los VMAs. Su última presentación en el evento, en 2022, fue innovadora al ser realizada virtualmente junto a Snoop Dogg a través de avatares en un metaverso, capturando la atención tanto del público como de la crítica.

A lo largo de su carrera, Eminem ha demostrado su capacidad de colaboración al compartir escenario con grandes nombres del hip-hop, como en 2012 cuando se unió a Dr. Dre y Snoop Dogg para interpretar Forgot About Dre y Still D.R.E.

Este año, el rapero acumula ocho nominaciones en los VMAs, incluyendo Video del Año, Mejor Hip-Hop y Canción del Verano por Houdini. Estas nominaciones no solo destacan su trabajo reciente, sino que también lo posicionan para potencialmente hacer historia al superar a Phil Collins como el artista más galardonado en la historia de los VMAs, un logro que consolidaría aún más su legado en la música.

