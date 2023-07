"Es un payaso y un farsante": Exnovia de Tekashi 6ix9ine se une a la polémica del rapero con Anuel AA y Yailin La Más Viral

Todo inició con la publicación que hizo Anuel AA en su cuenta de Instagram el miércoles 5 de julio, en la que mostró a sus seguidores el rostro de Cattleya , su hija con Yailin La Más Viral , generando controversia entre los internautas e indignación en Tekashi, rumorada pareja actual de la ex del puertorriqueño, debido a que Yailin no había mostrado la identidad de la pequeña porque tendría una jugosa exclusiva con una reconocida revista para hacerlo.

El rapero de 27 años arremetió contundentemente en los comentarios de su publicación: "Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esta foto sabiendo que Yailin no estaba lista", además, Tekashi acusó al intérprete de Mejor Que Yo de ser mal padre.

Pero ahí no terminó la discusión. En la ahora eliminada publicación del cantante boricua, la exnovia de Tekashi, Sara Molina, aprovechó el comentario del intérprete para enfrentarlo delante todos los internautas, señalando que él también es mal padre. La mujer que tiene 66 mil seguidores en la red social, asegura ser la madre de uno de los hijos de 6ix9ine y por eso él no tiene autoridad moral para reclamarle nada a Anuel, pues él es igual o incluso peor.

"Eres una rata": Anuel AA publica el desconocido rostro de su hija con Yailin La Más Viral, generando furia en redes sociales