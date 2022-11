El mensaje que Thalía le envió a Shakira sobre su "rivalidad"; lo confesó en los Latin Grammy 2022

La mexicana se habría burlado de 'Monotonía', el último lanzamiento de 'Shaki', mismo que estuvo relacionado a su ruptura con el futbolista Gerard Piqué y obtuvo un gran recibimiento por parte de su público, son millones las visitas que continúa ganando con el paso del tiempo.

Madre de Shakira declara sobre su sorpresiva relación con Gerard Piqué en la actualidad

Los usuarios aseguraban que la intérprete de 'Equivocada' se refirió a la pista de la siguiente forma: “La canción me parece patética y Shakira es una mujer dramática. Pienso que si ese hombre la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la pela”, lo dicho jamás fue confirmado por la mexicana.