El asesino de John Lennon reveló el motivo real detrás del crimen

Mark David Chapman, responsable del asesinato de <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/john-lennon>John Lennon</a></b> en 1980, reconoció ante la junta de libertad condicional del estado de Nueva York que su principal motivación fue alcanzar notoriedad. De<b><a rel=nofollow href=https://nypost.com/2025/10/20/us-news/beatles-assassin-mark-david-chapman-killed-john-lennon-to-be-a-somebody-but-officials-dont-buy-his-message-to-fans-docs/></a></b><b></b><b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/hijos-john-lennon-reunen-iconico-edificio-dakota-JM8493380></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/53-anos-despues-ultimo-tema-the-beatles-now-and-then-MX6220680></a></b> <b></b> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/hijo-de-john-lennon-deja-atras-su-promesa-y-canta-imagine-en-honor-a-ucrania-AN1582727></a></b> <b></b>