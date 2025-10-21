Música
21 oct 2025 , 06:00

El asesino de John Lennon reveló el motivo real detrás del crimen

El autor del crimen ocurrido en 1980 declaró ante la junta de libertad condicional de Nueva York que su motivación fue “convertirse en alguien reconocido”. Las autoridades, sin embargo, cuestionan la sinceridad de su arrepentimiento, según reveló The New York Post.

   
    John Lennon, fundador de The Beatles. ( EFE - Archivo )
Mark David Chapman, responsable del asesinato de John Lennon en 1980, reconoció ante la junta de libertad condicional del estado de Nueva York que su principal motivación fue alcanzar notoriedad. De acuerdo con documentos difundidos por The New York Post, Chapman afirmó que el crimen “no tuvo nada que ver con ideales ni con odio”, sino con una búsqueda egoísta de fama.

El agresor, de 70 años, cumple una condena de 20 años a cadena perpetua y ha comparecido en repetidas ocasiones ante las autoridades penitenciarias para solicitar su liberación. En su más reciente audiencia, aseguró sentirse “avergonzado” y calificó su acto como “repugnante”.

Los miembros de la junta, sin embargo, señalaron en su informe que el asesino de Lennon muestra una “falta de comprensión emocional” sobre el daño causado, y consideraron que su aparente arrepentimiento no resulta convincente.

Los documentos también detallan que Chapman planeó el crimen con antelación, inspirado en el protagonista de The Catcher in the Rye, y viajó desde Hawái a Nueva York con la intención de asesinar a una figura famosa. Finalmente eligió a Lennon, a quien disparó frente al edificio Dakota el 8 de diciembre de 1980.

El exintegrante de The Beatles tenía 40 años y acababa de lanzar el álbum Double Fantasy. Su muerte conmocionó al mundo e impulsó reformas en la seguridad de las celebridades y el control de armas en Estados Unidos.

La junta rechazó nuevamente la solicitud de libertad condicional de Chapman, al considerar que “su liberación sería incompatible con el bienestar público”.

