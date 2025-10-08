Música
08 oct 2025 , 22:33

Dolly Parton publica video sobre su estado de salud: "¡Aún no estoy muerta!"

El video fue publicado horas después de que su hermana, Freida Parton, compartió un mensaje pidiendo a sus seguidores que rezaran por la cantante.

   
    Foto de archivo de la artista Dolly Parton. ( EFE )
La cantante de country estadounidense Dolly Parton publicó este miércoles 8 de octubre en sus redes sociales un video para tranquilizar acerca de su estado de salud, después de que en los últimos días cancelara o pospusiera varios actos y su hermana Freida Parton pidiera que rezaran por ella, lo que alarmó a sus seguidores.

"¡Aún no estoy muerta!", dice el video, en el que la compositora aparece en un set de rodaje y comienza pidiendo que se acerque la cámara para dar un mensaje. "Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!", afirma.

"Quería tranquilizarlos. Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien. Aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo no he terminado de trabajar", añade Parton.

El video fue publicado horas después de que su hermana Freida compartiera un mensaje pidiendo a sus seguidores que rezaran por la cantante.

"Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y esto me inspiró a pedir a todos los que la aman que sean guerreros de oración y recen conmigo", escribió en Facebook.

Esta ola de apoyo llevó posteriormente a la hermana a matizar sus palabras para no alarmar a la gente.

A finales de septiembre, la cantante, de 79 años, anunció que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud que no especificó.

Estos problemas también impedirán que el próximo 16 de noviembre asista a la ceremonia de los premios Governors Awards de la Academia de Hollywood, donde será homenajeada con un Óscar honorífico.

