Dolly Parton publica video sobre su estado de salud: "¡Aún no estoy muerta!"

La cantante de country estadounidense Dolly Parton publicó este miércoles 8 de octubre en sus redes sociales un video para tranquilizar acerca de su estado de salud, después de que en los últimos días cancelara o pospusiera varios actos y su hermana Freida Parton pidiera que rezaran por ella, lo que alarmó a sus seguidores.

"¡Aún no estoy muerta!", dice el video, en el que la compositora aparece en un set de rodaje y comienza pidiendo que se acerque la cámara para dar un mensaje. "Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Te parece que estoy enferma? ¡Estoy trabajando duro!", afirma.

"Quería tranquilizarlos. Hay muchos rumores circulando, pero pensé que si lo escuchaban de mí, sabrían que estoy bien. Aún no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo, y yo no he terminado de trabajar", añade Parton.