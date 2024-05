El documental que los Beatles no querían que se exponga verá la luz: se estrena en conocida plataforma de streaming

Más de medio siglo después de su estreno original, y a solo cuatro años de la separación de la legendaria banda, el documental Let It Be vuelve a la pantalla grande. Dirigido por Michael Lindsay-Hogg, este filme ofrece una mirada íntima a los ensayos y grabación del último álbum de estudio de The Beatles, capturada durante las tensas semanas de enero de 1969. La nueva versión restaurada, disponible en Disney+ a partir de este miércoles, ha sido posible gracias al trabajo del director Peter Jackson, quien ya exploró este período en su serie documental The Beatles: Get Back del 2021. Jackson utilizó casi 60 horas de material inédito descartado del rodaje original, ofreciendo una perspectiva más completa y matizada de los últimos días de The Beatles como banda. 53 años después se conocerá el último tema de The Beatles, Now and Then

A pesar de su valor histórico y cultural, la película original de Let It Be no fue bien recibida por la crítica ni por los propios miembros del grupo. De hecho, ellos mismos impidieron cualquier reestreno o reedición durante décadas. Sin embargo, el trabajo de Jackson ha dado nueva vida a este material, ofreciendo una visión más honesta y humana de uno de los momentos más cruciales en la historia de la música.

¿De qué trata el nuevo documental?

Con la idea de McCartney de regresar a sus raíces rockeras y despojadas de artificios, tras años de experimentación, y de capturar la magia de su proceso creativo ante las cámaras de Lindsay-Hogg, nació el proyecto. Sin embargo, al encerrarse en los estudios Twickenham de Londres, rodeados de focos, cámaras y grabadoras que documentaban cada movimiento y conversación, las tensiones no tardaron en aflorar.