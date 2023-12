Yailin fue arrestada y llevada a una prisión del estado de Florida, sin embargo quedó en libertad después de pagar una fianza de 9.000 dólares, misma que habría sido financiada por el propio 6ix9ine.

Conmoción en redes por imagen de Yailin La Más Viral con golpes y heridas en su rostro

Tras semanas de lo sucedido sale a la luz el momento exacto en que la madre de una de las hijas de Anuel AA es detenida e interrogada por los oficiales. En el clip ella dice: "Él viene y me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar; le digo yo que me devuelva mis cosas 'yo me largo de aquí, no tengo nada que hacer aquí'".