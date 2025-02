Gracias a las redes sociales, seguidores de la colombiana obtuvieron adelantos y material, entre ellos, los diez mandamientos de la cantante para su "manada", como se dirige a su comunidad de fans. El estadio Nilson Santos fue testigo de un show de dos horas en la que se disfrutaron de aproximadamente 31 éxitos, "no me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes", les dijo al escucharlos corear con fuerza cada una de sus canciones.

Pero antes de iniciar el show, la loba lanzó más de un poderoso mensaje, mismos a los que se refiere como sus diez mandatos o reglas que sus fans deben seguir al pie de la letra. Mientras cada uno aparecía en la gran pantalla, el público no pudo evitar gritar de emoción, según videos difundidos en redes sociales.