La cantante ecuatoriana Dayanara ha dejado a sus seguidores sorprendidos y emocionados tras compartir un video en sus redes sociales en el que interpreta una canción de vallenato, un giro inesperado para la intérprete conocida por su música regional.

La acogida no se hizo esperar, llena de comentarios positivos y la gran respuesta de la audiencia, que no solo reflejan el interés por una nueva etapa, sino también una clara admiración por su versatilidad artística. Aunque actualmente se mantiene fiel al género regional junto a su banda, Dayanara no descarta incursionar en nuevas propuestas musicales.

Lea también: Parte & Choke, la canción ecuatoriana que conquista Spotify en Latinoamérica y compite con Bad Bunny

En entrevista reciente con los Hackers de la farándula, la cantante comentó que está explorando la posibilidad de fusionar el vallenato con su estilo característico, creando una mezcla única que podría sorprender a sus seguidores y abrir nuevas puertas en su carrera.