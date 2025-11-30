Daddy Yankee presenta nueva demanda por presuntas irregularidades en el manejo de los derechos de sus canciones

Daddy Yankee emprendió una nueva acción judicial contra Raphy Pina, Mireddys González y otros allegados, a quienes señala de afectar sus ingresos y manipular derechos económicos vinculados a su carrera. La querella, presentada por Los Cangris, Inc. y por el propio Ramón L. Ayala Rodríguez, también alcanza a Edwin Prado, Andrés Coll y entidades relacionadas.

También lea: Dua Lipa conmueve a Bogotá con un tributo inesperado a Shakira, al cantar Antología

Los documentos judiciales sostienen que, desde 2015, miembros del entorno de Pina habrían modificado registros de la industria musical para atribuirse autorías que no les correspondían, lo que habría provocado pérdidas millonarias para los creadores legítimos. Además, se mencionan prácticas de presión y tácticas coercitivas destinadas a mantener control sobre artistas vinculados al grupo.

La demanda pide compensaciones económicas, la restauración de los créditos originales y medidas que eviten la repetición de conductas similares. Entre las personas señaladas se encuentra Mireddys González, expareja del artista, a quien se le atribuye haber gestionado asignaciones que incrementaron la participación económica del círculo de Pina.

También le puede interesar: Belén Sánchez: La voz ecuatoriana en el radar de Billboard que transforma la nostalgia en música

Hasta el momento, ninguno de los implicados ha ofrecido declaraciones públicas. La industria del reguetón sigue con atención el proceso, que podría abrir un precedente en materia de transparencia y gestión de derechos de autor en la música urbana.