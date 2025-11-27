Música
Concierto de Melendi en Samborondón es postergado por problemas de salud del cantante

El concierto programado para el 28 de noviembre en Samborondón, será postergado por problemas de salud del cantante.

   
    Melendi en su concierto en Buenos Aires. ( RRS )
Los fanáticos del cantante español Melendi en Guayaquil y ciudades cercanas deberán esperar para disfrutar de su música. La productora Top Shows lamentó informar al público que el concierto programado para este viernes 28 de noviembre de 2025 en el Arena Park de Samborondón ha sido suspendido por motivos de fuerza mayor relacionados con la salud del artista.

Pese a que Melendi ya se encontraba en la ciudad para la presentación después de su show en Quito, su estado de salud obligó a tomar la decisión de posponer el evento. Ni la productora ni el propio cantante han revelado la enfermedad o padecimiento que obligó a la reprogramación.

La buena noticia para los seguidores del intérprete es que la suspensión no es definitiva. La promotora anunció que el concierto será reprogramado para los primeros meses del 2026.

La productora finalizó el comunicado pidiendo disculpas por las molestias generadas por este cambio, comprometiéndose a revelar la nueva fecha en los próximos días, y deseando una pronta recuperación a Melendi.

