Conmovedores momentos cuando Jeanette cantó 'Por qué te vas' al cineasta Carlos Saura

La capilla ardiente en honor del escritor y cineasta español Carlos Saura se montó hoy, lunes 13 de febrero del 2023, antes de recibir el Goya de Honor. Una de las artistas que lo recordó fue la cantante británica Jeanette, quien le dedicó la canción 'Por qué te vas'.

Lo hizo delante de amigos y familiares del director. "Desde que conocí el fallecimiento del maestro he podido dar mi última despedida con una canción emblemática de una de sus películas, se llama 'Cría los cuervos', que canté delante de su tumba ante la caja donde está mi querido maestro", manifestó la cantante.

Añadió que 10 minutos antes de morir por insuficiencia respiratoria, la mujer de Saura le puso esa canción. Recordó que ese tema musical se internacionalizó con la película 'Cría cuervos' (1976) y que, ha reivindicado, tenía que haber interpretado ella en la gala de los Goya del pasado sábado.

La Academia de Cine escogió en su lugar a Natalia Lafourcade, lo cual enojó a Jeanette, según ha comentado a la prensa a su salida del velatorio: "No me explico cómo no estaba yo en los Goya. Ya me he enterado de lo que pasó pero aquí no lo voy a explicar, es por la organización, me robaron el puesto que me correspondía" en la ceremonia en la que se otorgaba a Saura el Goya de Honor por su trayectoria.

