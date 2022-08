Ecuador postula a 'Lo Invisible' para competir por los premios Oscar, Goya y Macondo

La Academia de Cinematografía de Ecuador postuló la película 'Lo invisible', de Javier Andrade, para representar al país como Mejor Película Internacional en los Oscar, así como Mejor Película Iberoamericana en los Goya y para los Premios Macondo de Colombia.

“Es un honor, es un orgullo” representar a Ecuador en estos certámenes y su nominación “le da una nueva mirada” a esta película que ya ha tenido excelentes críticas en Canadá, Francia, Noruega y México, entre otros países, comentó a EFE Anahí Honeisen, la actriz protagonista del filme que retrata el delicado laberinto de la depresión.

“Lo Invisible” es una película “que técnicamente está bien hecha, que tiene una mezcla de sonido muy delicada, una imagen muy cuidada y en la que todos los elementos cinematográficos están muy bien tratados”, agregó Honeisen que también escribió el guión junto al director Javier Andrade.

Sin embargo, destacó que el filme “sobre todo tiene una mirada actoral que no hace concesiones; no es una película fácil, desafía al espectador, no es complaciente y eso hace que sea una película especial”.

La actriz y catedrática sabe que el camino a los Oscar y a los otros certámenes no será fácil, pues en el trayecto se exhibirán un sinnúmero de filmes de todo el mundo que también tiene como objetivo llegar al reconocimiento mundial que se otorga en el tramo final.