10 nov 2025 , 11:14

Comienza la venta general de boletos para Ed Sheeran en Ecuador: este el precio de las entradas

Los fanáticos ya pueden asegurar sus boletos para el debut del artista británico el 23 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico Atahualpa.

   
    Ed Sheeran dará un único concierto en Ecuador. ( RRSS )
Kenneth Triviño
El día que miles de fanáticos ecuatorianos esperaban ha llegado: este 10 de noviembre de 2025 ha comenzado la Venta General de entradas para el primer concierto de Ed Sheeran en Ecuador, como parte de su aclamada gira mundial Loop Tour.

Tras una exitosa preventa que se llevó a cabo el 6 de noviembre, los seguidores del cantautor británico ahora tienen la oportunidad de asegurar su lugar en lo que promete ser uno de los eventos musicales más grandes del 2026.

Diagrama del Olímpico Atahualpa con las localidades.
Diagrama del Olímpico Atahualpa con las localidades. ( RRSS )

¿Cuánto cuestan los boletos?

Las entradas están disponibles a partir de las 10:00 de este lunes 10 de noviembre y se pueden adquirir a través de la plataforma ecuatoriana Buen Plan (clic aquí), así como en el sitio web oficial del artista, EdSheeran.com (clic aquí).

El precio de los boletos ya incluye el IVA y las tarifas de servicio, con localidades y precios disponibles según el diagrama del Estadio Olímpico Atahualpa:

