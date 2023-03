Zabdiel de Jesús , exintegrante de la banda CNCO, quienes culminaron sus actividades en la industria musical el pasado agosto del 2022, parece estar viviendo una historia de película . El cantante de origen puertorriqueño descubrió que la hija que tanto esperó, no es realmente de él.

Sin embargo una noticia llegó como balde de agua fría para los millones de fans del joven. Por medio de su perfil de Instagram y gracias a sus declaraciones, se conoció que el joven no es el padre de la pequeña Luz: “Como todo mundo sabe, hace varios meses atrás, hice el anuncio de que soy papá de una baby , pues resulta que hace unos... No sé cuanto tiempo...".

“En verdad fue algo que me disfruté muchísimo, como que me la gocé. Obviamente estaba como con muchas cosas, con muchos pensamientos, pero dentro de toda la loquera me la gocé muchísimo”, contó con aparente tranquilidad y un semblante subjetivamente triste.

