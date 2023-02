Camilo publica junto al canadiense JP Saxe nuevo tema: "Moderación"

"Estaré muy feliz de poder interpretar esta canción con Camilo por el resto de mi vida", dijo el cantante, que saltó a la fama con el tema "If The World Was Ending" (2019).

View this post on Instagram

Desde el pasado septiembre y antes de "Moderación", JP Saxe había lanzado dos sencillos, "When You Think Of Me" y "The Good Parts", ambos escritos por él con el productor Malay (Frank Ocean, Lorde), ganador del premio GRAMMY.