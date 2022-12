La filtración del rostro de Índigo , hija de la popular pareja Camilo y Evaluna, generó conmoción en redes sociales. Una de las menores de la familia Montaner era protegida por sus padres, quienes preferían guardar su identidad hasta que la pequeña decida por sí misma, ser un personaje público o no.

El video fue difundido en redes sociales, en él se captó nítidamente el rostro de Índigo. Varios fanáticos señalaron con respecto a la ausencia de la autorización de los padres para su respectiva publicación. ¿Qué dijo el representante de la familia al respecto?

Camilo publica una imagen de Índigo; la bebé no es la misma de antes

“No, no fueron paparazzis, fue un fan de Cami y Eva, no pasa nada, bueno, algún día tenía que pasar, pero no pasa nada la verdad; aparte, gracias a Dios, es hermosa”, recalcó para la entrevista Quién.