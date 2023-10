El cantante estadounidense Bruno Mars, estaba listo para dar un segundo concierto que tenía programado dar en Israel cuando se enteró del ataque terrorista del grupo palestino Hamas, que dejó un saldo mayor de 260 muertos, llegando a cancelar su show por temas de seguridad.

El concierto estaba programado para el sábado 7 de octubre, a un día de su cumpleaños 38, estaban completamente agotadas y se esperaba que asistan más de 60 mil personas. La presentación se iba a llevar acabo en el Park Hayarkon de Tel Aviv.

Lea: Franja de Gaza: la guerra entre Israel y Hamás deja más de 1 300 muertes

Ante eso, el artista buscaba salir del país en medio de los bombardeos de ambos lados. No dio una declaración oficial sobre el tema, por lo cual, sus seguidores se han mostrado muy preocupados al no tener noticias del músico, ya que los ataques aéreos desde Gaza a Israel, continúan: las milicias palestinas han lanzado más de 3 mil cohetes hacia este territorio.

Ante la incertidumbre sobre la estadía del cantante de ‘When I Was Your Man’ en Israel, muchos especulaban que Mars, quien se hospedaba en un lujoso hotel en el centro de la capital, no iba a poder salir del país por unos días. Pero, según reportes, solo estuvo en espera unas horas para poder irse de territorio israelí. Su familia ha confirmado que tanto el cantautor como su equipo ya no se encuentran más en la nación.

Las miles de personas que adquirieron los boletos para el concierto de hoy recibirán automáticamente el reembolso en sus tarjetas de crédito utilizadas para la compra de las entradas, según la productora Live Nation. “Estamos con los residentes de Israel, los combatientes de las FDI y las fuerzas de seguridad en estos momentos difíciles”, expresaron en su comunicado.