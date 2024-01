En 2009 lanzó su álbum debut en solitario bajo el título de 'B.R.A.M.' y en 2016, como parte del dueto Touché, presentó 'It's Fate'.

Inscore contribuyó como compositor de diversos sencillos de artistas populares como 'Youth', para el álbum 'Blue Neighbourhood' (2015) de Troye Sivan, 'Don’t Give Up on Me', para el disco 'Naive' (2019) de Andy Grammer, o 'Louder than Bombs', del fenómeno surcoreano BTS, que forma parte del material 'Map of the Soul: 7' (2020).