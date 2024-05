“No dejaron pasar a mi cuñado a un antro porque ‘no daba con el perfil’ y todo esto se remonta al viernes -17 de mayo- que mi novio rentó un antro para hacer su fiesta de cumpleaños y, después de un par de hora de estar ahí, me escribió mi hermana ya estando ahí -para decirme- que no los dejaban pasar y al salir, me enteré de que el pedo -problema- era la playera -camiseta- de mi cuñado ”, empezó contando la joven.

Pero no, eso no pareció ser suficiente, el guardia "que parecía estar teniendo el peor día de su vida, empezó a decir: no, no, no, mientras se ponía las manos en la cabeza. Entonces le pregunté cuál era el problema y me dijo que no era la camisa, sino que (Simón) no daba el perfil para entrar”, explicó Cons, dejando boquiabierta a más de un usuario en redes.

