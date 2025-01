Bad Bunny no deja de sorprender a sus seguidores, y esta vez lo hizo de una manera inesperada, este lunes 13 de enero, el astro del reguetón se unió al presentador Jimmy Fallon en una estación del metro de Nueva York para un concierto improvisado que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ambos, disfrazados con largas pelucas rizadas y barbas falsas al estilo de los años 60, ofrecieron un espectáculo único que dejó a los presentes asombrados.

Lea también: Lo que se sabe sobre la petición de libertad condicional de la asesina de Selena

La actuación, en la que Fallon tocaba la pandereta y Bad Bunny cantaba con su inconfundible energía, incluyó versiones de dos canciones que emocionaron a la multitud, I Want It That Way de los Backstreet Boys y NuevaYol, uno de los temas más destacados del nuevo álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.