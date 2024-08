Aunque aún no se ha revelado el papel que interpretará Bad Bunny, su inclusión en este proyecto se suma a su creciente carrera actoral, que incluye participaciones en la serie Narcos: México, la película Tren Bala junto a Brad Pitt, y más recientemente en Cassandro, donde compartió escenas con Gael García Bernal.

Este nuevo desafío para el "Conejo Malo" llega después de concluir su gira Most Wanted Tour, destinada a promocionar su último álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana. Además de su carrera musical y actoral, Bad Bunny también ha incursionado en la producción, colaborando en la adaptación de They Both Die at the End para Netflix.

El público espera con entusiasmo esta adaptación, que promete ser una combinación de acción y suspenso bajo la dirección de uno de los cineastas más reconocidos de Hollywood.

